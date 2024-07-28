Сбер подарил Пскову умный фонтан

09:20

Фото пресс-службы Сбера

Торжественное открытие фонтана состоялось в субботу в Сквере 60-летия Октября. Гости праздника увидели шоу-представление. Его главной темой стало творчество Александра Пушкина, 225-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Части шоу связала Золотая Рыбка – символ исполнения желаний и один из самых узнаваемых персонажей сказок великого поэта. А мультимедийная площадка фонтана превратилась в «подводное царство».

Помимо светомузыкальных эффектов на водном экране фонтана можно транслировать реалистичные видеоизображения и лазерные проекции, благодаря этому он выполняет и развлекательную, и образовательную функции. В вечер открытия на водную гладь демонстрировалась видеолекция искусствоведа, музыканта и писателя Михаила Казиника о композиторе Николае Римском-Корсакове.

Перед гостями праздника выступили музыканты, солисты Мариинского театра, артисты театра света и огня.

Жители и гости города поделились впечатлениями о фонтане и обновленном облике парка.

«Очень люблю этот город, где я когда-то жила и работала и где остались мои друзья. Стараюсь часто приезжать сюда, чтобы встретиться с ними и погулять по любимым местам Пскова, – рассказала Ольга Воеводина, коммерческий директор в телекоммуникационной компании. – Новый фонтан – это что-то удивительное. Уверена, что он станет еще одним уютным местом в городе».

«Хорошо, что наш город преображается, становится красивее, удобнее для жизни, привлекательнее для туристов. Люблю показывать его гостям, рассказывать о его истории внукам, – сказала Ольга Андреева, пенсионерка. – Фонтан – это еще одно место, как и Кремль, Финский парк, Покровский угол, куда можно будет приходить регулярно и с удовольствием».

Фонтан в Пскове стал уже двадцать девятым интерактивным водным комплексом, которые Сбер подарил российским городам. Первый был открыт в Саратове. С тех пор фонтаны Сбера появились в Петергофе, Ярославле, на курорте «Мрия» в Крыму, в Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове-на-Дону, Саратове, Пензе, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калуге, Судаке, Липецке, Благовещенске, Дербенте, Екатеринбурге, Орле, Смоленске и на территории мастерской управления «Сенеж».