Сбер подарил Пскову умный фонтан
09:20 28.07.2024
|Фото пресс-службы Сбера
Помимо светомузыкальных эффектов на водном экране фонтана можно транслировать реалистичные видеоизображения и лазерные проекции, благодаря этому он выполняет и развлекательную, и образовательную функции. В вечер открытия на водную гладь демонстрировалась видеолекция искусствоведа, музыканта и писателя Михаила Казиника о композиторе Николае Римском-Корсакове.
Перед гостями праздника выступили музыканты, солисты Мариинского театра, артисты театра света и огня.
Жители и гости города поделились впечатлениями о фонтане и обновленном облике парка.
«Очень люблю этот город, где я когда-то жила и работала и где остались мои друзья. Стараюсь часто приезжать сюда, чтобы встретиться с ними и погулять по любимым местам Пскова, – рассказала Ольга Воеводина, коммерческий директор в телекоммуникационной компании. – Новый фонтан – это что-то удивительное. Уверена, что он станет еще одним уютным местом в городе».
«Хорошо, что наш город преображается, становится красивее, удобнее для жизни, привлекательнее для туристов. Люблю показывать его гостям, рассказывать о его истории внукам, – сказала Ольга Андреева, пенсионерка. – Фонтан – это еще одно место, как и Кремль, Финский парк, Покровский угол, куда можно будет приходить регулярно и с удовольствием».
Фонтан в Пскове стал уже двадцать девятым интерактивным водным комплексом, которые Сбер подарил российским городам. Первый был открыт в Саратове. С тех пор фонтаны Сбера появились в Петергофе, Ярославле, на курорте «Мрия» в Крыму, в Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове-на-Дону, Саратове, Пензе, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калуге, Судаке, Липецке, Благовещенске, Дербенте, Екатеринбурге, Орле, Смоленске и на территории мастерской управления «Сенеж».
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