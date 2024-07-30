0
0
94
НОВОСТИ

С завершением льготной ипотеки вновь расцвели «серые» схемы — Набиуллина

13:32 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Серые» схемы для стимулирования людей к покупке недвижимости вновь расцвели на фоне завершения программы льготной ипотеки. Об этом заявила в Совете Федерации глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы будем бороться против разного рода схем в ипотеке. Перед завершением широкой льготной программы эти схемы снова расцвели с новой силой. Чего здесь только нет — и рассрочка, и так называемый кешбэк, и очень льготные ставки. Но за этими всеми „завлекаловками“ для людей стоит либо завышение цены квартиры, либо резкий рост платежей впоследствии. И все это для людей непрозрачно, запутанно», — сказала глава регулятора.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:25 30.07.2024
Ростех объединяет компетенции по негосударственным пенсионным программам в ОПК
0
90
13:20 30.07.2024
Предложение Трампа развернуть ПРО «Железный купол» над США не имеет смысла — эксперт
0
120
13:19 30.07.2024
Переход «Башнефти» на отечественный сервис позволил поставить новый рекорд при бурении скважины
0
106
13:07 30.07.2024
Первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами состоялось в Москве
0
113
13:05 30.07.2024
Экономика очень уязвима и плохо «слушается руля» при высокой инфляции — Набиуллина
0
148
13:00 30.07.2024
ВСУ нанесли удар по трамваю в Горловке, погиб вагоновожатый
0
131
12:32 30.07.2024
Полиомиелит грозит тысячам непривитых детей в Газе — глава ВОЗ
0
164
12:20 30.07.2024
Испания разрешили фрегату «Штандарт» зайти в свой порт
0
189
12:05 30.07.2024
Заболеваемость ковидом в РФ выросла на 14% за неделю
0
194
12:00 30.07.2024
В ФРГ усилили охрану вице-канцлера из-за поступающих угроз в его адрес — Welt
0
191

Возврат к списку