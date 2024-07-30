С завершением льготной ипотеки вновь расцвели «серые» схемы — Набиуллина

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Серые» схемы для стимулирования людей к покупке недвижимости вновь расцвели на фоне завершения программы льготной ипотеки. Об этом заявила в Совете Федерации глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы будем бороться против разного рода схем в ипотеке. Перед завершением широкой льготной программы эти схемы снова расцвели с новой силой. Чего здесь только нет — и рассрочка, и так называемый кешбэк, и очень льготные ставки. Но за этими всеми „завлекаловками“ для людей стоит либо завышение цены квартиры, либо резкий рост платежей впоследствии. И все это для людей непрозрачно, запутанно», — сказала глава регулятора.