Нужно создать гарантированную систему трудоустройства бюджетников вузов — Фальков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гарантированную систему трудоустройства тех, кто учится в вузах на бюджетных местах, необходимо создать в России. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, выступая на правительственном часе в Госдуме.

«Сегодня, в условиях беспрецедентного дефицита кадров на рынке труда с одной стороны, и с другой стороны — в условиях накопившихся диспропорций в части подготовки, нам надо не только эти диспропорции исправлять через корректировку контрольных цифр приема и, возможно, соответствующие ограничения, связанные с платным приемом, <…> но и созданием системы гарантированного трудоустройства для выпускников, поступающих на бюджетные места», — сказал он.