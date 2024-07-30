Нужно создать гарантированную систему трудоустройства бюджетников вузов — Фальков
14:00 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гарантированную систему трудоустройства тех, кто учится в вузах на бюджетных местах, необходимо создать в России. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, выступая на правительственном часе в Госдуме.
«Сегодня, в условиях беспрецедентного дефицита кадров на рынке труда с одной стороны, и с другой стороны — в условиях накопившихся диспропорций в части подготовки, нам надо не только эти диспропорции исправлять через корректировку контрольных цифр приема и, возможно, соответствующие ограничения, связанные с платным приемом, <…> но и созданием системы гарантированного трудоустройства для выпускников, поступающих на бюджетные места», — сказал он.
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