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НОВОСТИ

В РФ за полгода почти на 20% уменьшилось число ДТП с пьяными водителями — МВД

16:00 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число ДТП с участием пьяных водителей в России за 6 месяцев текущего года сократилось на 19%, погибших в них почти на 30%. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«Сократилось на 0,9% общее количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий и на 2% — раненых в них граждан. Число ДТП с участием водителей в состоянии опьянения уменьшилось на 19%, погибших в них людей снизилось на 29,4% и раненых — на 18,8%. В то же время общее количество ДТП с несовершеннолетними выросло на 6,6%, получили увечья на 6,9% больше детей», — сказали в пресс-центре.

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