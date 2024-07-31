В РФ за полгода почти на 20% уменьшилось число ДТП с пьяными водителями — МВД
16:00 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число ДТП с участием пьяных водителей в России за 6 месяцев текущего года сократилось на 19%, погибших в них почти на 30%. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
«Сократилось на 0,9% общее количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий и на 2% — раненых в них граждан. Число ДТП с участием водителей в состоянии опьянения уменьшилось на 19%, погибших в них людей снизилось на 29,4% и раненых — на 18,8%. В то же время общее количество ДТП с несовершеннолетними выросло на 6,6%, получили увечья на 6,9% больше детей», — сказали в пресс-центре.
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