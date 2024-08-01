Украина приостановила с 1 августа выплату процентов по евробондам

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина временно останавливает выплату процентов по облигациям внешних государственных займов 2018 года. Об этом говорится в постановлении кабинета министров Украины.

«В связи с осуществлением сделок с государственным долгом по облигациям внешних государственных займов 2018 года первой серии временно остановить с 1 августа 2024 г. осуществление платежей по долговым обязательствам государства, связанным с уплатой процентного дохода по облигациям внешних государственных займов 2018 года», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Как поясняет украинское издание «Лига», это означает, что Украина не выплатит купонный платеж в размере $34 млн по еврооблигациям с погашением в 2026 году, срок которого наступает 1 августа. У правительства был дополнительный 10-дневный льготный период для осуществления платежа, но оно дало понять, что не будет платить. В рамках реструктуризации Украина выпустит новые государственные облигации. Таким образом, отмечает издание, владельцы существующих облигаций должны согласиться на списание 37% долга (при определенных условиях после 2029 года оно может уменьшиться до 25%).

17 июня стало известно, что Украина предложила кредиторам списать от 25% до 60% евробондов. Позже стороны договорились о списании 37%. Из-за подготовки Украины к реструктуризации еврооблигаций на сумму $23,4 млрд Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Украины с CC (очень высокий кредитный риск) до C (близкий дефолт).