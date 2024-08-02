17:35

Компания «Роснефть» продолжает многолетние научно-исследовательские работы, связанные с исследованием Арктики, в том числе ключевых видов-биоиндикаторо. В 2024-2027 годах на севере Красноярского края запланированы исследовательские экспедиции «Арктического научного центра», входящего в корпоративный научно-проектный комплекс «Роснефти». Научные работы ведутся в рамках соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, подписанного в июне на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

Как уже сообщала "НГ", в июле на западном Таймыре стартовала полевая экспедиция по учёту диких северных оленей. Ученые используют широкий спектр техники, в том числе самолеты полярной авиации с увеличенным запасом топлива и самолёты-лаборатории, модифицированные для установки спецоборудования, вертолёты, морские и речные суда.

В научной программе - исследования в пойме реки Пясина и ее крупных притоков. Предполагается проведение авиационного мониторинга, пеших и водных маршрутов, мечение оленей спутниковыми передатчика и оценка оленеемкости основных пастбищ.

В Красноярском крае с 2014 года «Роснефть» совместно с Сибирским федеральным университетом исследуют популяции дикого северного оленя, определяя численность и маршруты миграции таймырской популяции вида. В 2020-2023 годах были проведены самые масштабные авиационные учеты оленей восточного Таймыра. Состоялись пешие и водные маршруты по рекам Хета и Хатанга. По результатам исследований выяснилось, что заметен тренд на восстановление популяции. Согласно ориентировочным подсчётам дикое стадо северных оленей восточного Таймыр может составлять до 330 тыс. особей.Ученые при поддержке «Роснефти» исследуют северных оленей

Компания «Роснефть» продолжает многолетние научно-исследовательские работы, связанные с исследованием Арктики, в том числе ключевых видов-биоиндикаторов. В 2024-2027 годах на севере Красноярского края запланированы исследовательские экспедиции «Арктического научного центра», входящего в корпоративный научно-проектный комплекс «Роснефти». Научные работы ведутся в рамках соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, подписанного в июне на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

Как уже сообщала "НГ", в июле на западном Таймыре стартовала полевая экспедиция по учёту диких северных оленей. Ученые используют широкий спектр техники, в том числе самолеты полярной авиации с увеличенным запасом топлива и самолёты-лаборатории, модифицированные для установки спецоборудования, вертолёты, морские и речные суда.

В научной программе - исследования в пойме реки Пясина и ее крупных притоков. Предполагается проведение авиационного мониторинга, пеших и водных маршрутов, мечение оленей спутниковыми передатчика и оценка оленеемкости основных пастбищ.

В Красноярском крае с 2014 года «Роснефть» совместно с Сибирским федеральным университетом исследуют популяции дикого северного оленя, определяя численность и маршруты миграции таймырской популяции вида. В 2020-2023 годах были проведены самые масштабные авиационные учеты оленей восточного Таймыра. Состоялись пешие и водные маршруты по рекам Хета и Хатанга. По результатам исследований выяснилось, что заметен тренд на восстановление популяции. Согласно ориентировочным подсчётам дикое стадо северных оленей восточного Таймыр может составлять до 330 тыс. особей.