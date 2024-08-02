Глава Мексики назвал неосмотрительным решение США признать победу оппозиции в Венесуэле

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал неосмотрительным решение США признать победу оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса на президентских выборах в Венесуэле.

«Я не знаю, может ли [признание победы Гонсалеса] усугубить [ситуацию], но это не помогает разрядить ее. Это неосмотрительно», — сказал мексиканский лидер, отвечая на пресс-конференции на вопрос о последствиях заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о признании победы Гонсалеса.

«Делать заявление, объявляя победителем или побежденным кандидата из другой страны. Что это такое? Ведь нет никакого мирового правительства. Это не имеет ничего общего с демократией, с уважением независимости, свободы и суверенитета народов», — добавил Лопес Обрадор. «Мы призываем все правительства отказаться от вмешательства. <…> Нам бы следовало действовать ответственно вместо того, чтобы продвигать конфронтацию», — указал глава государства.

В четверг Вашингтон заявил, что признает победу Гонсалеса, и выразил уверенность в необходимости начала процесса передачи оппозиционеру президентских полномочий.