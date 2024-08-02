0
0
102
НОВОСТИ

Глава Мексики назвал неосмотрительным решение США признать победу оппозиции в Венесуэле

19:20 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал неосмотрительным решение США признать победу оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса на президентских выборах в Венесуэле.

«Я не знаю, может ли [признание победы Гонсалеса] усугубить [ситуацию], но это не помогает разрядить ее. Это неосмотрительно», — сказал мексиканский лидер, отвечая на пресс-конференции на вопрос о последствиях заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о признании победы Гонсалеса.

«Делать заявление, объявляя победителем или побежденным кандидата из другой страны. Что это такое? Ведь нет никакого мирового правительства. Это не имеет ничего общего с демократией, с уважением независимости, свободы и суверенитета народов», — добавил Лопес Обрадор. «Мы призываем все правительства отказаться от вмешательства. <…> Нам бы следовало действовать ответственно вместо того, чтобы продвигать конфронтацию», — указал глава государства.

В четверг Вашингтон заявил, что признает победу Гонсалеса, и выразил уверенность в необходимости начала процесса передачи оппозиционеру президентских полномочий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 02.08.2024
В Словакии проходит операция по борьбе с нелегальной миграцией на границе с Украиной
0
173
18:00 02.08.2024
Президент Косова вызвала конфликт с охраной аэропорта Скопье — Politico
0
224
17:35 02.08.2024
Ученые при поддержке «Роснефти» исследуют северных оленей
0
201
17:32 02.08.2024
Клинтоны поддержали Харрис, чтобы продвинуть дочь на должность посла США в Британии — NYP
0
277
17:12 02.08.2024
Количество погибших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле выросло до шести
0
236
17:00 02.08.2024
За неделю сдались в плен 59 украинских военнослужащих
0
239
16:32 02.08.2024
Не менее 38 человек погибли в Китае в результате обрушения моста — ТВ
0
287
16:12 02.08.2024
Сенатор Савельев подозревается в организации убийства в августе 2023 года
0
329
16:00 02.08.2024
Нелегальные мигранты все чаще попадают в Польшу из Латвии — МВД
0
299
15:32 02.08.2024
США «дали зеленый свет» Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС — разведка Ирана
0
346

Возврат к списку