Совместные учения ВС Китая, Мозамбика и Танзании проходят на востоке Африки

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместные военно-морские и наземные учения вооруженных сил КНР, Мозамбика и Танзании Peace Unity 2024 проходят на востоке Африки — на территории Танзании и в ее прибрежных водах. Об этом сообщил южноафриканский новостной портал Defenceweb.

Особое внимание в ходе учений уделяется военным операциям по борьбе с терроризмом, отмечает он. Морские учения завершатся 5 августа, наземные — 11 августа.

Китайские подразделения прибыли в Танзанию для участия в Peace Unity 2024 в конце июля. Наземные подразделения представлены 82-й группой Народно-освободительной армии Китая (НОАК), бойцы которой имеют опыт специальных операций и разведки. Из КНР также прибыл полк связи и военный госпиталь. В Танзанию для участия в учениях из КНР переброшены бронетехника, самоходные орудия и другие виды тяжелого вооружения.

В акватории Индийского океана у берегов Танзании находится также военно-морская флотилия Южной зоны боевого командования НОАК в составе двух десантных кораблей типа 071, Wuzhishan и Qilianshan и эсминца типа 052D, Hefei с управляемыми ракетами. Для участия в учениях в Танзанию также прибыл стратегический транспортный самолет Y-20 ВВС КНР. Портал отмечает, что это стало первым использованием нового тяжелого транспортного самолета Y-20 для доставки войск и оборудования в Восточную Африку.

Совместные учения Peace Unity ВС Танзании и КНР впервые состоялись в 2014 году. Сейчас они проводятся в четвертый раз и впервые с участием Мозамбика, который граничит с Танзанией.