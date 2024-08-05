Иран против эскалации конфликта, но Израиль должен понести наказание за гибель Хании — МИД
16:12 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ирана не заинтересованы в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, но Израиль должен быть наказан за убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани на еженедельной пресс-конференции.
«Исламская Республика Иран не ищет эскалации напряженности в регионе. Если Иран и говорит о праве наказать агрессора (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС), то это будет то действие, которое лишь поможет укрепить безопасность», — указал Канани в ответ на вопрос о характере ответа Ирана на убийство Хании. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал IRIB.
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