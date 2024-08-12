Белоусов назвал 4 условия успеха в вооруженном противостоянии с коллективным Западом
12:32 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны России Андрей Белоусов перечислил условия достижения успеха в вооруженном противостоянии с коллективным Западом во главе с США. Среди таких условий он назвал обеспечение современным вооружением, применение новых тактических приемов, создание эффективной системы управления и совершенствование подготовки военных кадров.
«Важно понимать, что достижение успеха в таких современных военных конфликтах возможно только при одновременном соблюдении следующих основных условий. Первое — это обеспечение войск самым современным вооружением. Прежде всего, высокоточным оружием. Второе — это применение новых тактических приемов ведения боевых действий. В том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов», — сказал Белоусов на церемонии открытия форума «Армия-2024».
Третьим условием он назвал «создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект». «И четвертое — это постоянное совершенствование подготовки военных кадров. Главным образом — командного состава», — сказал Белоусов.
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