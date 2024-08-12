ЦАР рассчитывает на увеличение количества инструкторов РФ в республике — министр обороны

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦАР позитивно оценивает вклад России в обеспечение безопасности страны и рассчитывает на увеличение контингента российских инструкторов в республике ввиду их эффективной работы. Об этом заявил ТАСС министр национальной обороны и реконструкции армии ЦАР Клод-Рамо Биро на полях форума «Армия-2024».

«Мы очень позитивно оцениваем вклад Российской Федерации в ситуацию с безопасностью в нашей стране, потому что в самый сложный период, когда нам было тяжелее всего отбиваться от повстанцев, которые правили практически 85% территорий нашей страны, именно российские инструктора пришли к нам на помощь. И за небольшой период времени они смогли радикально поменять ситуацию, устранив практически все вооруженные бандформирования, — отметил глава оборонного ведомства ЦАР. — Было бы очень хорошо, если бы численность российских инструкторов увеличилась, потому что мэры удаленных регионов нашей страны мне звонят каждую неделю, требуя, чтобы количество русских, которые представлены в префектурах, было увеличено».