ЦАР рассчитывает на увеличение количества инструкторов РФ в республике — министр обороны
18:40 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЦАР позитивно оценивает вклад России в обеспечение безопасности страны и рассчитывает на увеличение контингента российских инструкторов в республике ввиду их эффективной работы. Об этом заявил ТАСС министр национальной обороны и реконструкции армии ЦАР Клод-Рамо Биро на полях форума «Армия-2024».
«Мы очень позитивно оцениваем вклад Российской Федерации в ситуацию с безопасностью в нашей стране, потому что в самый сложный период, когда нам было тяжелее всего отбиваться от повстанцев, которые правили практически 85% территорий нашей страны, именно российские инструктора пришли к нам на помощь. И за небольшой период времени они смогли радикально поменять ситуацию, устранив практически все вооруженные бандформирования, — отметил глава оборонного ведомства ЦАР. — Было бы очень хорошо, если бы численность российских инструкторов увеличилась, потому что мэры удаленных регионов нашей страны мне звонят каждую неделю, требуя, чтобы количество русских, которые представлены в префектурах, было увеличено».
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