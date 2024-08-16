Экологическая экспедиция «Роснефти» по изучению популяции белого медведя стартовала на Таймыре
13:00 16.08.2024
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По состоянию популяции белого медведя ученые судят
о влиянии климатических изменений на природу Арктики.
Фото с сайта www.rosneft.ru
Исследовать прибрежную территорию и острова Карского моря планируется с борта вертолета компании «РН-Ванкор». Участники экспедиции намерены с помощью фоторегистрации оценить половозрастной состав медведей и общее состояние популяции. Ученые возьмут у некоторых особей пробы крови и шерсти для лабораторных, в том числе генетических, исследований.
Как уже сообщала «Независимая газета», с 2014 года Арктический научный центр «Роснефти» организовал более 50 комплексных экспедиций в северных морях российской Арктики, в ходе которых шло и изучение белых медведей. Эти животные считаются биоиндикатором арктических экосистем, по состоянию их популяции ученые могут судить о влиянии климатических изменений на природу Арктики. В ходе исследований, во время авиаоблетов были зафиксированы и одиночные особи, и группы животных. Всего ученые снабдили радиопередатчиками десятки медведей и проанализировали в лаборатории более 500 биологических проб. Результаты исследований затем опубликовали в научных журналах, а также в экологических атласах морей России, которые «Роснефть» выпускает вместе с компанией «Иннопрактика».
Во время нынешней экспедиции для мониторинга сезонной миграции белых медведей, их активности и мест кормления - на некоторых животных установят передатчики со спутниковыми радиометками, причем впервые в российской практике установят ушные радиометки на самцов. Изучение популяции белых медведей Карского моря будет проводиться и весной 2025 года, уже в привычных для животных условиях – на припайном и дрейфующем морских льдах.
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