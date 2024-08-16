Экологическая экспедиция «Роснефти» по изучению популяции белого медведя стартовала на Таймыре

13:00

По состоянию популяции белого медведя ученые судят

о влиянии климатических изменений на природу Арктики.

Фото с сайта www.rosneft.ru

На северо-западном побережье полуострова Таймыр в ходе научно-исследовательской экспедиции «Роснефти» по изучению и мониторингу популяции белого медведя Карского моря проведут полномасштабный авиаучет распределения и численности животных на суше в безледный период. Экспедиция, организованная Арктическим научным центром компании, стартовала из поселка Диксон Красноярского края. В рамках корпоративной программы сохранения биоразнообразия арктических экосистем «Тамура» полевые работы проведут ученые Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.

Исследовать прибрежную территорию и острова Карского моря планируется с борта вертолета компании «РН-Ванкор». Участники экспедиции намерены с помощью фоторегистрации оценить половозрастной состав медведей и общее состояние популяции. Ученые возьмут у некоторых особей пробы крови и шерсти для лабораторных, в том числе генетических, исследований.

Как уже сообщала «Независимая газета», с 2014 года Арктический научный центр «Роснефти» организовал более 50 комплексных экспедиций в северных морях российской Арктики, в ходе которых шло и изучение белых медведей. Эти животные считаются биоиндикатором арктических экосистем, по состоянию их популяции ученые могут судить о влиянии климатических изменений на природу Арктики. В ходе исследований, во время авиаоблетов были зафиксированы и одиночные особи, и группы животных. Всего ученые снабдили радиопередатчиками десятки медведей и проанализировали в лаборатории более 500 биологических проб. Результаты исследований затем опубликовали в научных журналах, а также в экологических атласах морей России, которые «Роснефть» выпускает вместе с компанией «Иннопрактика».

Во время нынешней экспедиции для мониторинга сезонной миграции белых медведей, их активности и мест кормления - на некоторых животных установят передатчики со спутниковыми радиометками, причем впервые в российской практике установят ушные радиометки на самцов. Изучение популяции белых медведей Карского моря будет проводиться и весной 2025 года, уже в привычных для животных условиях – на припайном и дрейфующем морских льдах.