Вэнс считает, что СМИ подделывают результаты опросов, чтобы помешать Трампу победить

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс выразил мнение, что американские СМИ подделывают результаты исследований общественного мнения, чтобы навредить претенденту на пост главы Белого дома Дональду Трампу.

«СМИ используют ложные опросы, чтобы снизить явку республиканцев [на выборы], а также создать трения и разногласия среди республиканских избирателей. — заявил Вэнс в интервью телеканалу Fox News. — Кампания Трампа отлично себя чувствует. Мы выиграем эту [предвыборную] гонку.»

По его мнению, проводящие опросы организации имеют склонность завышать результаты кандидатов от Демократической партии. В качестве примера Вэнс привел лето 2016 и 2020 годов, когда, согласно результатам многих исследований общественного мнения, избиратели якобы отдавали предпочтение демократам, но эти данные «оказывались ошибочными, когда наступали выборы президента США» в ноябре.

Согласно обнародованным 18 августа результатам опроса, проведенного ABC, The Washington Post и социологической службой Ipsos, Харрис опережает Трампа по уровню поддержки среди американцев на 5 процентных пунктов. Отдать голос за нее готовы 50% респондентов, за республиканца — 45%.