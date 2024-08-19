Генпрокуратура России за полгода выявила хищение 3 млрд рублей на нацпроектах
14:00 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские прокуроры за первое полугодие этого года выявили факты хищений более 3 млрд рублей при реализации нацпроектов. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
«В Забайкальском крае, Астраханской, Волгоградской, Ивановской, Курской, Новосибирской, Самарской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах по материалам прокуратуры возбуждены уголовные дела о хищениях бюджетных средств в размере более 3 млрд рублей», — отметили в пресс-службе.
Прокурорами также реализованы полномочия по привлечению виновных лиц к административной ответственности за нарушения подрядчиками сроков исполнения работ по проектам «Безопасные качественные дороги» (Ставропольский край, Ивановская, Магаданская, Орловская, Ростовская, Тульская области), «Демография» (Алтай, Калужская, Костромская, Новосибирская, Самарская области, Кемеровская область), «Жилье и городская среда» (Мордовия, Архангельская, Воронежская, Кировская, Магаданская, Нижегородская, Смоленская области), «Здравоохранение» (Хакасия, Камчатский, Хабаровский края, Калининградская, Липецкая области), «Культура» (Адыгея, Крым, Амурская область), «Образование» (Башкортостан, Брянская область), «Экология» (Бурятия, Иркутская область). Общая сумма штрафов превысила 300 млн рублей.
Всего за 6 месяцев этого года выявлено более 58 тыс. нарушений. В суды направлено 6,7 тыс. исковых заявлений на 2,9 млрд рублей, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 14,8 тыс. лиц, возбуждено 500 уголовных дел.
После вмешательства Генпрокуратуры введены в эксплуатацию 7 обновлен
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