Россия и Украина будут широко обсуждаться на съезде демократов в Чикаго

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Связанные с Россией и Украиной вопросы будут широко обсуждаться на общенациональном съезде американской Демократической партии. Об этом сообщила председатель съезда Миньан Мур на брифинге для журналистов в Чикаго.

Отвечая на вопрос, будут ли обсуждаться Россия и Украина на съезде, она отметила: «Вы увидите, что это будет в программе на протяжении всех четырех дней. Очевидно, что президент [США Джо Байден], вероятно, затронет многое из этого сегодня в своей речи. Я уверена, что вице-президент [Камала Харрис] затронет эту тему в своей речи в четверг». «Я думаю, что в среду или четверг у нас будет полноценный блок, посвященный внешней политике, и вы услышите много об Украине. Вы услышите много о том, что мы работаем над поиском решений. Газа также будет частью этих обсуждений», — добавила она.

На съезде демократов, который проходит 19–22 августа вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, даст официальное согласие баллотироваться на высший государственный пост на ноябрьских выборах. Делегаты форума также должны утвердить политическую платформу партии.