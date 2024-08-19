Россия и Украина будут широко обсуждаться на съезде демократов в Чикаго
19:20 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Связанные с Россией и Украиной вопросы будут широко обсуждаться на общенациональном съезде американской Демократической партии. Об этом сообщила председатель съезда Миньан Мур на брифинге для журналистов в Чикаго.
Отвечая на вопрос, будут ли обсуждаться Россия и Украина на съезде, она отметила: «Вы увидите, что это будет в программе на протяжении всех четырех дней. Очевидно, что президент [США Джо Байден], вероятно, затронет многое из этого сегодня в своей речи. Я уверена, что вице-президент [Камала Харрис] затронет эту тему в своей речи в четверг». «Я думаю, что в среду или четверг у нас будет полноценный блок, посвященный внешней политике, и вы услышите много об Украине. Вы услышите много о том, что мы работаем над поиском решений. Газа также будет частью этих обсуждений», — добавила она.
На съезде демократов, который проходит 19–22 августа вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, даст официальное согласие баллотироваться на высший государственный пост на ноябрьских выборах. Делегаты форума также должны утвердить политическую платформу партии.
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