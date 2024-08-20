Путин возложил цветы к памятникам погибшим в теракте в школе Беслана

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших в 2004 году в теракте в школе № 1 Беслана.

Глава государства возложил цветы к расположенному на территории комплекса «Древу скорби» — памятнику погибшим заложникам, а также к монументу бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим в ходе штурма спортзала школы, где боевики на протяжении трех суток удерживали заложников.