Сбер: Россияне ищут помощи юристов из-за имущества, семейных проблем и финансовых вопросов
12:12 21.08.2024
|
Иллюстрация пресс-службы Сбера
В топе также обращения по семейным вопросам (17%), финансам (16%), налогам (14%) и защите прав потребителей (12%). Замыкают список запросы, связанные с работой (6%), автотранспортом (4%) и наследством (3%).
Большинство обращений (70%) по имущественным вопросам связаны с недвижимостью. Юристы помогают людям проверить документы о правах на недвижимость, наличие ограничений или обременений, сведения о продавце, выявить риски оспаривания сделок. 10% обращений связаны с движимым имуществом, 9% – жилищными и коммунальными проблемами, 5% – земельными участками, 4% – договорами долевого участия, 2% – вопросами регистрационного учета.
В категории «Семья» чаще всего к юристам обращаются за сопровождением бракоразводных процессов (28%), по вопросам раздела нажитого в браке имущества (26%), взыскания алиментов (23%) и составления брачного договора (10%). По 3% клиентов обращались за такими услугами, как установление родственных отношений, лишение родительских прав, определение места жительства ребёнка и порядка общения с ним. Оспариванием отцовства занимался 1% пользователей сервиса.
Самыми популярными на тему «Финансы» стали обращения к юристам об обжаловании арестов или взысканий денежных средств (48%). Не все знают, что надо делать, когда счет заблокирован или деньги списаны по исполнительным документам или постановлениям судебных приставов. Юристы помогают найти информацию, почему произошел арест и консультируют, как действовать в такой ситуации. Остальные запросы по финансовой тематике приходятся на взыскание долгов (33%), сопровождение работы с приставами по исполнительным производствам (10%) и банкротству (9%).
87% обращений в категории «Налоги» приходится на услуги, связанные с налоговыми вычетами и составлением деклараций, 13% – налоговыми льготами.
Большинство запросов (63%) на тему защиты прав потребителей связаны с получением компенсации за некачественно оказанные услуги или выполненные работы, 18% касались неустойки за некачественный товар, 10% — проблем с туристическими компаниями, 4% — взысканий с застройщиков неустойки по договорам долевого участия.
Поводы для обращений по трудовым вопросам разные, однако в топ-3 попали незаконное увольнение (22%), воинский учёт (16%) и пенсия (13%).
Большинство обращений к автоюристам связано с ДТП (39%), обжалованием штрафов (19%), лишением водительских прав (15%), возмещением ущерба, возникшего при эксплуатации транспортного средства (14%) и вопросами автострахования (13%).
Самое большое количество запросов в категории «Наследство» (78%) связано с разрешением споров о наследстве, определении доли каждого наследника и урегулировании долгов наследодателя. 11% обращений касалось оформления завещания, 6% — признания наследника недостойным, 5% — сопровождения заключения договора ренты.
«Более 60% запросов на юридические онлайн-услуги поступает из Москвы и Санкт-Петербурга, – рассказал вице-президент, директор Правового департамента Сбербанка Игорь Кондрашов. – В регионах люди предпочитают общаться с юристами очно, однако сейчас тенденция меняется, и мы видим, что спрос на такие услуги растет и в других городах России. Даже в селах, поселках и малых городах страны, где нет большого количества юристов, можно обратиться к опытным специалистам в любой области права».
По прогнозам Сбера, в связи с изменениями в законодательстве в ближайшее время увеличится спрос на услуги, связанные с налоговыми вычетами и налоговыми льготами. «Возможно снижение количества обращений в судебные органы, поскольку в июле 2024 года принят федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, которым увеличен размер государственной пошлины за рассмотрение дел судами, – отметил Игорь Кондрашов. – Ожидаем, что клиенты переориентируются на внесудебные способы урегулирования конфликтных ситуаций, в которых присутствие юристов еще более значимо для соблюдения интересов стороны».
«В связи с ожидаемой повышенной нагрузкой желательно избавление юристов от рутинных дел, в связи с чем мы активно разрабатываем и внедряем в нашу работу искусственный интеллект – это позволяет снизить стоимость юридических услуг, не снижая их качество, – добавил он. – Так, юристы СберПраво уже привлекают AI-помощника GigaLegal для выполнения рутинных процессов».
НОВОСТИ
- 12:32 21.08.2024
- Запад активно пытается поставить под полный контроль Боснию и Герцеговину — источник
- 12:20 21.08.2024
- МВД РФ с начала года оформило на 16,3% больше загранпаспортов
- 12:05 21.08.2024
- Мишустин рассчитывает, что РФ вскоре выйдет на первое место по экспорту газа в КНР
- 12:00 21.08.2024
- На АЭС «Фукусима-1» 22 августа впервые начнут извлечение расплавившегося ядерного топлива
- 11:32 21.08.2024
- МИД КНР назвал США крупнейшим источником ядерной угрозы
- 11:20 21.08.2024
- Мишустин встретился в Доме правительства с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
- 11:05 21.08.2024
- На севере Украины поврежден объект критической инфраструктуры
- 11:00 21.08.2024
- Никаких переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага, заявил Медведев
- 10:32 21.08.2024
- Две украинские ракеты были сбиты над Курской областью ночью
- 10:20 21.08.2024
- Импорт рыбы из РФ в Японию в июле 2024 г. вырос на 18%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать