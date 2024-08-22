ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 300 военных
16:00 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска за сутки потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих, общие потери превысили 4,7 тыс. военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе 3 танка, 20 боевых бронированных машин, а также 1 артиллерийское орудие и 15 автомобилей. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4 700 военнослужащих», — сообщили в ведомстве.
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