ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 300 военных

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за сутки потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих, общие потери превысили 4,7 тыс. военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе 3 танка, 20 боевых бронированных машин, а также 1 артиллерийское орудие и 15 автомобилей. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4 700 военнослужащих», — сообщили в ведомстве.