Лула да Силва становится лидером борьбы глобального Юга против тарифных мер США — эксперт
10:05 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва продолжает твердо отстаивать суверенитет страны после усиления Соединенными Штатами экономического давления и постепенно становится лидером глобального Юга в противодействии тарифным мерам Вашингтона. Такое мнение выразил ТАСС ректор Федерального университета Рио-де-Жанейро, член президентского Совета по устойчивому социально-экономическому развитию Бразилии Роберту Медронью.
«Президент Лула [да Силва] становится лидером борьбы с [тарифной] политикой [США], которая наносит урон нашему суверенитету. Бразилия <…> берет на себя эту роль — роль противодействия абсурдным шагам американской администрации», — заявил он в преддверии внеочередного саммита БРИКС, который будет проведен по инициативе бразильского лидера.
Ректор также указал на необходимость для Бразилии как можно скорее вместе с БРИКС разработать альтернативные западным международные платежные системы. «Мы не можем зависеть от доллара США. Мы также не должны зависеть от [системы передачи межбанковских платежей] SWIFT. Эти инструменты в итоге используются против наших собственных интересов», — подчеркнул Медронью.
НОВОСТИ
- 10:20 08.09.2025
- Милитаризм европейцев затрудняет урегулирование на Украине — Песков
- 10:09 08.09.2025
- Собянин: Роботическая хирургия стала новым стандартом в борьбе с онкологией
- 10:00 08.09.2025
- Предостережения из-за роста цен на продукты получили 5 300 компаний за полгода — Краснов
- 09:32 08.09.2025
- Президент Венесуэлы отдал приказ о мобилизации 25 тыс. военнослужащих
- 09:20 08.09.2025
- Трамп недоволен ситуацией вокруг Украины, но уверен, что конфликт будет урегулирован
- 09:05 08.09.2025
- В мире понимают причины СВО — Песков
- 09:00 08.09.2025
- За ночь над регионами России уничтожены семь украинских БПЛА
- 20:40 07.09.2025
- Орбан: ЕС нужно реорганизовать для того, чтобы избежать его распада
- 20:20 07.09.2025
- Сирийские беженцы, похоже, не торопятся покинуть ФРГ и вернуться на родину
- 20:00 07.09.2025
- Россия с начала июля экспортировала 7 млн т зерна
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать