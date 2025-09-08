Лула да Силва становится лидером борьбы глобального Юга против тарифных мер США — эксперт

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва продолжает твердо отстаивать суверенитет страны после усиления Соединенными Штатами экономического давления и постепенно становится лидером глобального Юга в противодействии тарифным мерам Вашингтона. Такое мнение выразил ТАСС ректор Федерального университета Рио-де-Жанейро, член президентского Совета по устойчивому социально-экономическому развитию Бразилии Роберту Медронью.

«Президент Лула [да Силва] становится лидером борьбы с [тарифной] политикой [США], которая наносит урон нашему суверенитету. Бразилия <…> берет на себя эту роль — роль противодействия абсурдным шагам американской администрации», — заявил он в преддверии внеочередного саммита БРИКС, который будет проведен по инициативе бразильского лидера.

Ректор также указал на необходимость для Бразилии как можно скорее вместе с БРИКС разработать альтернативные западным международные платежные системы. «Мы не можем зависеть от доллара США. Мы также не должны зависеть от [системы передачи межбанковских платежей] SWIFT. Эти инструменты в итоге используются против наших собственных интересов», — подчеркнул Медронью.