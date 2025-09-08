0
0
0
НОВОСТИ

Милитаризм европейцев затрудняет урегулирование на Украине — Песков

10:20 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оголтелый европейский милитаризм делает сложнее урегулирование ситуации на Украине, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на ВЭФ.

«Европейские страны занимают, по-русски говоря, достаточно оголтелую позицию», — заметил он. Песков привел в пример слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей превратить Украину в «стального ежа».

«Что это такое? Если говорить клише времен холодной войны — это оголтелый европейский милитаризм, — констатировал он. — И такая позиция европейцев не способствует, а наоборот затрудняет процесс урегулирования».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:09 08.09.2025
Собянин: Роботическая хирургия стала новым стандартом в борьбе с онкологией
0
58
10:05 08.09.2025
Лула да Силва становится лидером борьбы глобального Юга против тарифных мер США — эксперт
0
67
10:00 08.09.2025
Предостережения из-за роста цен на продукты получили 5 300 компаний за полгода — Краснов
0
80
09:32 08.09.2025
Президент Венесуэлы отдал приказ о мобилизации 25 тыс. военнослужащих
0
132
09:20 08.09.2025
Трамп недоволен ситуацией вокруг Украины, но уверен, что конфликт будет урегулирован
0
156
09:05 08.09.2025
В мире понимают причины СВО — Песков
0
216
09:00 08.09.2025
За ночь над регионами России уничтожены семь украинских БПЛА
0
193
20:40 07.09.2025
Орбан: ЕС нужно реорганизовать для того, чтобы избежать его распада
0
757
20:20 07.09.2025
Сирийские беженцы, похоже, не торопятся покинуть ФРГ и вернуться на родину
0
777
20:00 07.09.2025
Россия с начала июля экспортировала 7 млн т зерна
0
705

Возврат к списку