Милитаризм европейцев затрудняет урегулирование на Украине — Песков

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оголтелый европейский милитаризм делает сложнее урегулирование ситуации на Украине, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на ВЭФ.

«Европейские страны занимают, по-русски говоря, достаточно оголтелую позицию», — заметил он. Песков привел в пример слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей превратить Украину в «стального ежа».

«Что это такое? Если говорить клише времен холодной войны — это оголтелый европейский милитаризм, — констатировал он. — И такая позиция европейцев не способствует, а наоборот затрудняет процесс урегулирования».