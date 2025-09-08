Милитаризм европейцев затрудняет урегулирование на Украине — Песков
10:20 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оголтелый европейский милитаризм делает сложнее урегулирование ситуации на Украине, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на ВЭФ.
«Европейские страны занимают, по-русски говоря, достаточно оголтелую позицию», — заметил он. Песков привел в пример слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей превратить Украину в «стального ежа».
«Что это такое? Если говорить клише времен холодной войны — это оголтелый европейский милитаризм, — констатировал он. — И такая позиция европейцев не способствует, а наоборот затрудняет процесс урегулирования».
