В России раскрываемость IT-преступлений приблизилась к 30% — МВД

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли за 7 месяцев текущего года почти 30% преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

«Раскрываемость преступлений в указанной сфере составила 28,9%», — сказали в пресс-центре. Большинство таких преступлений по-прежнему совершается в интернете, за 7 месяцев их количество выросло на 2,2% и превысило 355 тысяч.