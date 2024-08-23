Моди и Зеленский обсудили вопрос о торговле энергоносителями между РФ и Индией
17:12 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали вопрос о закупке Индией российской нефти. Об этом сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на брифинге для прессы.
«Торговля энергоносителями Индии и России обсуждалась в ходе беседы в Киеве премьер-министра [Моди] и украинского президента [Зеленского]», — сказал глава индийского МИД.
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