Премьер Чолаку считает, что надо «держать Россию как можно дальше от Румынии»

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер Социал-демократической партии (СДП) Румынии, премьер-министр Марчел Чолаку заявил, что Россию следует «держать как можно дальше от Румынии». Чолаку выступил с программной речью на проходящем в Бухаресте съезде, где, как ожидается, он будет переизбран партийным лидером и выдвинут кандидатом в президенты страны на предстоящих в ноябре–декабре выборах.

«Вместе с государствами — членами НАТО мы должны держать Россию как можно дальше от Румынии, — приводит его слова агентство Аджерпрес. — Поддерживать Украину означает обеспечить мир Румынии. <…> Поэтому мы продолжим твердо поддерживать независимость и суверенитет Украины».

«Румыния больше не может быть зрителем своих собственных международных отношений, — заявил политик, по словам которого страна должна стать региональным стратегическим центром. — Мы строим самую большую базу НАТО в Европе и активно участвуем во всех стратегических коридорах — военных, транспортных, энергетических, логистических».