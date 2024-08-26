0
0
113
НОВОСТИ

Крупные технологические компании КНР удвоили расходы на ИИ — FT

12:20 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупные технологические компании КНР удвоили расходы на инфраструктуру, развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), несмотря на ограничительные меры США по сдерживание технологического прогресса Китая. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, совокупные капитальные затраты Alibaba, Tencent и Baidu в первом полугодии составили 50 млрд юаней ($7 млрд) по сравнению с 23 млрд юаней ($3,23 млрд) за аналогичный период прошлого года. Согласно заявлению представителей технологических групп, «основное внимание уделялось покупке процессоров и инфраструктуре, связанной с обучением больших языковых моделей для ИИ», отмечается в публикации.

По данным Alibaba, доходы от продуктов, связанных с искусственным интеллектом, выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Частично подобный скачок обусловлен инвестициями в китайские стартапы в области ИИ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 26.08.2024
Доходы бюджета РФ за семь месяцев выросли на 36% — Путин
0
38
13:00 26.08.2024
Перелом в боевых действиях на Украине не ожидается — премьер Чехии
0
55
12:32 26.08.2024
Анкара должна отреагировать на санкции США за торговлю с Россией — турецкая партия
0
115
12:05 26.08.2024
Глава Минэнерго Украины заявил о сложной ситуации после взрывов в разных городах страны
0
150
12:00 26.08.2024
За первые полгода 2024 г. ВВП России вырос на 4,6% — Путин
0
151
11:32 26.08.2024
В Киеве зафиксировано около 10 ударов — сопротивление
0
249
11:20 26.08.2024
На Украине вводят экстренные отключения света
0
232
11:05 26.08.2024
ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле с помощью БПЛА — губернатор
0
258
11:00 26.08.2024
В Ивано-Франковской области прогремели новые взрывы
0
248
10:32 26.08.2024
Жилой дом и 2 нежилых строения повреждены в Волгоградской области в результате атаки БПЛА
0
268

Возврат к списку