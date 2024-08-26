Крупные технологические компании КНР удвоили расходы на ИИ — FT

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупные технологические компании КНР удвоили расходы на инфраструктуру, развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), несмотря на ограничительные меры США по сдерживание технологического прогресса Китая. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, совокупные капитальные затраты Alibaba, Tencent и Baidu в первом полугодии составили 50 млрд юаней ($7 млрд) по сравнению с 23 млрд юаней ($3,23 млрд) за аналогичный период прошлого года. Согласно заявлению представителей технологических групп, «основное внимание уделялось покупке процессоров и инфраструктуре, связанной с обучением больших языковых моделей для ИИ», отмечается в публикации.

По данным Alibaba, доходы от продуктов, связанных с искусственным интеллектом, выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Частично подобный скачок обусловлен инвестициями в китайские стартапы в области ИИ.