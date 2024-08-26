Анкара должна отреагировать на санкции США за торговлю с Россией — турецкая партия

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Непарламентская турецкая партия «Ватан» призвала власти республики отреагировать на действия США, которые вводят санкции против местных компаний за торговлю с Россией. Как заявил зампред партии Хакан Топкурулу газете «Айдынлык», американской стороне необходимо немедленно вручить ноту, в которой должно быть заявлено, что Турция вправе развивать торгово-экономические отношения с тем, с кем считает нужным.

«Как партия „Ватан“ мы призываем Турцию немедленно направить США ноту по поводу этих санкций. Она должна открыто заявить, что Турецкая Республика — независимое государство и вправе торговать со всеми, с кем пожелает. Она должна как можно скорее избавиться от давления атлантической системы», — сказал представитель партии.