США никогда не видели Украину в НАТО, признал депутат Рады
14:12 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США ранее не имели желания и не стремятся сейчас сделать Украину членом НАТО. Такое мнение выразил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.
По его словам, представители Вашингтона еще в 1990-е годы неоднократно говорили Киеву, что вопрос о вступлении Украины в альянс не стоит. «Раньше, чем мы об этом [членство в НАТО и ЕС в обмен на отказ Украины от ядерного оружия] подумали, нам наши американские друзья сказали, что как бы ни складывались наши отношения в будущем, вопрос об интеграции Украины в североатлантические структуры, о размещении американских баз или взятии Украины под ядерный зонтик Соединенных Штатов не обсуждается. И это повторялось не один раз», — сказал Рахманин в интервью агентству РБК-Украина.
Депутат отметил, что руководству Украины о нежелании видеть страну в Североатлантическом альянсе заявляли напрямую представители администрации тогдашнего президента США Билла Клинтона (1993-2001) — министр обороны Лес Эспин, госсекретарь Уоррен Кристофер и его заместитель Строуб Тэлботт. «Он [Тэлботт] был главным контактным лицом для нашей власти, потому что для контактов уровня президент — вице-президент мы [Украина] еще были очень малы», — подчеркнул Рахманин.
«Объективно, нас и сейчас, давайте честно, в НАТО не видят», — подытожил он.
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комментарии(1)
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Анна 15:22 28.08.2024
Полетели маски...
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