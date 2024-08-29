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ЕК не предпринимает никаких шагов для решения проблемы блокировки Киевом транзита нефти из РФ - Сийярто

19:50 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) ничего не делает для решения проблемы блокировки транзита российской нефти Киевом, ответственность за снабжение Будапешта и Братиславы должна лежать на ЕС и Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач на странице в соцсети X.

«Он (глава МИД Венгрии — прим. ТАСС) подчеркнул, что, несмотря на эту угрозу, Еврокомиссия остается пассивной, не предпринимая никаких шагов для решения проблемы [транзита нефти через Украину]. <…> Сийярто подчеркнул, что продолжаются переговоры с российскими поставщиками и украинскими операторами для обеспечения долгосрочного решения, хотя и отметил, что эта ответственность должна быть возложена на Украину или ЕС», — написал Ковач.

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