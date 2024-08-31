Пашинян заявил, что готов провести встречу на высшем уровне на границе Армении и Азербайджана

12:10 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что работа с Азербайджаном по мирному соглашению ведется в двустороннем формате, о чем он сообщил президенту России Владимиру Путину.

"Мы высоко оцениваем содействие всех наших международных партнеров в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Уже длительное время с Азербайджаном работа ведется в двустороннем формате. Этот формат показал определенную эффективность", - сказал Пашинян в субботу на пресс-конференции.

По его словам, пока данный формат "показывает свою эффективность, считаю, что это правильный формат". "Об этом я сказал прямо и искренне президенту России Владимиру Путину в ходе последнего телефонного разговора", - отметил он.

При этом Пашинян не исключил продолжение переговоров с Азербайджаном в трехсторонних форматах "в конкретно взятом вопросе, при оценке целесообразности в логике эффективности".

"И, когда настанет время провести встречу на высшем уровне (с президентом Азербайджана - ИФ), я не исключаю, что это может произойти на границе двух стран. Я готов к таким контактам", - заявил премьер Армении.