Пашинян заявил, что готов провести встречу на высшем уровне на границе Армении и Азербайджана
12:10 31.08.2024 Источник: Интерфакс
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что работа с Азербайджаном по мирному соглашению ведется в двустороннем формате, о чем он сообщил президенту России Владимиру Путину.
"Мы высоко оцениваем содействие всех наших международных партнеров в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Уже длительное время с Азербайджаном работа ведется в двустороннем формате. Этот формат показал определенную эффективность", - сказал Пашинян в субботу на пресс-конференции.
По его словам, пока данный формат "показывает свою эффективность, считаю, что это правильный формат". "Об этом я сказал прямо и искренне президенту России Владимиру Путину в ходе последнего телефонного разговора", - отметил он.
При этом Пашинян не исключил продолжение переговоров с Азербайджаном в трехсторонних форматах "в конкретно взятом вопросе, при оценке целесообразности в логике эффективности".
"И, когда настанет время провести встречу на высшем уровне (с президентом Азербайджана - ИФ), я не исключаю, что это может произойти на границе двух стран. Я готов к таким контактам", - заявил премьер Армении.
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