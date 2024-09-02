На Восточном экономическом форуме Сбер представит сервисы для человека, бизнеса и государства

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Сбер выступает официальным партнером IX Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Топ-менеджеры банка станут модераторами и участниками различных сессий форума, посвященных развитию искусственного интеллекта и российско-китайских экономических отношений, привлечению инвестиций, вопросам изменения климата и устойчивого развития, государственно-частному партнёрству, борьбе с кибермошенничеством, созданию современной инфраструктуры, совершенствованию здравоохранения и другим темам.

На площадке форума Сбербанк проведет пять собственных сессий в рамках деловой программы.

Так, 3 сентября в 12:30 директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов проведет сессию Сбера «Цифровые медицинские помощники в России – достижения и перспективы».

4 сентября в 10:00 стартует сессия Сбера и Китайско-европейской ассоциации технико-экономического сотрудничества на тему «Российско-китайское сотрудничество в автомобильной отрасли. Новые возможности и инновации». В дискуссии примут участие вице-президент, директор Центра снабжения Сбербанка Илья Белоновский и директор дивизиона «Авто» департамента «Занять и сберегать» Наталья Русова.

Также в 12:30 состоится сессия ВЭБ.РФ и Минвостокразвития «Как инвестировать в условиях дорогих денег?». Модератором сессии станет Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Следующая сессия Сбера состоится в 15:00. Тема – «Китайский бизнес в России: новые горизонты и преимущества локализации». На ней выступит Александр Ведяхин.

5 сентября в 12:30 заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов проведет сессию «Кибермошенничество – новая пандемия?». Уроки пандемии показывают, что борьба с ней требует особых мер и принципиально новых подходов, как и в случае с кибермошенничеством.

В молодежный день ВЭФ, 6 сентября, в 12:00 пройдет сессия «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта», в рамках которой эксперты обсудят ключевые направления развития технологий искусственного интеллекта (AI) в различных сферах деятельности.

Кроме того, гостям форума Сбер представит свой стенд – действующее отделение банка, где собрано свыше 100 продуктов и сервисов Сбера, его дочерних компаний и партнеров для людей, бизнеса и страны в целом. Среди них – финансовые сервисы, технологии искусственного интеллекта, умные устройства Sber, цифровые решения для образования, медицины, транспорта, кибербезопасности и устойчивого развития, инфраструктурные проекты в области туризма и жилой недвижимости и многое другое.

Участники форума смогут отправить открытку с рисунком от Kandinsky и увидеть воссозданные с его помощью картины проекта «Возрожденная коллекция». Также можно будет задать вопросы GigaChat, изучить устройство банкомата изнутри с помощью оживающих VR-меток, протестировать умные устройства Sber для умного дома или отеля, а также ознакомиться с инвестиционными продуктами и сервисами для ведения бизнеса. Любой желающий сможет отправиться на виртуальную экскурсию по санаторно-курортному комплексу Mriya Resort в Крыму и всесезонному курорту «Манжерок» в Горном Алтае в VR-очках. Или больше узнать о строящемся умном городе СберСити в Рублево-Архангельском.

На стенде Сбера на ВЭФ-2024 можно будет зарядить электронные устройства, выпить кофе, пройти квиз, сыграть в экошахматы из переработанных материалов и сфотографироваться со СберКотом. Умное AI-зеркало позволит увидеть себя в разных образах, сгенерированных ИИ.

Важная составляющая экспозиции Сбера – безопасность. На стенде будет представлено сразу 12 таких продуктов для человека, бизнеса и всей планеты. Среди них – система мониторинга тайфунов, видеоаналитика, библиотека знаний по кибербезопасности «Кибрарий», решения в области сетевой инфраструктуры и кибербезопасности компании-партнера BI.ZONE и другие.

Инсталляция «Город» наглядно покажет интеграцию Сбера в городскую инфраструктуру. Это целый миниатюрный город с платформой для управления общественным транспортом, системой безналичной оплаты проезда СберТройка, ипотечными продуктами Домклик, школой цифровых технологий «Школа 21», СберУниверситетом для повышения квалификации, СБЕР ЕАПТЕКОЙ для заботы о здоровье, медицинскими AI-сервисами и многим другим.

Участники форума смогут ознакомиться с сервисом для быстрого запуска рекламы СберТаргет, собранным на основе AI, а также узнать свой кредитный лимит на разные продукты всего за три минуты и получить кредит по ставке на 3% с помощью сервиса «Кредитный потенциал для бизнеса».

Представители бизнеса смогут оценить цифровые финансовые решения для управления будущим. Платформа «Process Mining от Сбера» покажет возможности оптимизации бизнес-процессов через глубокую аналитику и рекомендации на базе технологий машинного обучения и визуализации данных. Сервис СберИндекс.Про предоставляет опережающую социально-экономическую статистику и детализированные показатели по региону и городам в режиме реального времени, что создает надежную базу для принятия управленческих решений. Платформа бизнес-аналитики Навигатор BI оперативно анализирует данные и формирует интерактивные дашборды и онлайн-отчеты, поддерживая свыше 70 форматов визуализации данных.

В уголке здоровья будут экспонироваться разработки Сбера для здравоохранения. Это прототип инновационного мультимодального медицинского AI-ассистента GigaPevt, с помощью которого гости могут узнать свое настроение, умная камера здоровья и умный тонометр, а также цифровой ФАП – аппаратно-программный комплекс мобильной диагностики от СберМедИИ с применением искусственного интеллекта для оказания первичной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации в фельдшерско-акушерских пунктах и для маломобильных граждан.

Особое место на стенде займут образовательные продукты Сбера и компаний-партнеров. Это «Атлас профессий», который определяет наиболее подходящую человеку профессию, а потом рекомендует ему подходящую стажировку в Сбере и показывает список доступных вакансий. «Ассистент преподавателя» – сервис с применением технологии искусственного интеллекта, который анализирует занятия и дает индивидуальные рекомендации преподавателю, повышая эффективность обучения. Образовательная платформа «Нетология» помогает специалистам осваивать новые профессии и совершенствовать текущие навыки. Простой профориентационный тест платформы покажет, в какой сфере человек сможет наилучшим образом реализовать свои способности. После прохождения будет предложен промокод на скидку.

На стенде также будут широко представлены различные AI-помощники для бизнеса, разработанные компанией-партнером – группой компаний ЦРТ с использованием большой языковой модели GigaChat.

Восточный экономический форум – международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Учрежден указом президента РФ Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.