Площадь нового строительства жилья в РФ за 8 месяцев выросла на 13%
11:00 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Площадь проектов жилой недвижимости, запущенных в январе — августе 2024 года, увеличилась на 13% по сравнению с тем же периодом 2023 года и достигла 31,1 млн кв. м. Об этом сообщила пресс-служба института развития ДОМ.РФ.
«Всего за восемь месяцев запущено 31,1 млн кв. м новых проектов жилья, что на 13% превышает показатели аналогичного периода 2023 года», — приводятся в сообщении данные Аналитического центра ДОМ.РФ.
В частности, в августе в РФ было запущено строительство 4,5 млн кв. м многоквартирного жилья — на 34% больше, чем в июле 2024 года и на 17% — чем в августе 2023 года. Между тем, в марте и апреле 2024 года результат был выше.
«Наибольший прирост новых проектов в августе пришелся на ДФО, где действует льготная ипотека под 2%. Жилищное строительство на Дальнем Востоке в среднесрочной перспективе продолжит расти, ведь стабильный спрос обеспечен продлением „Дальневосточной и арктической ипотеки“ до 2030 года», — процитировали в сообщении руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга. По его словам, за минувший месяц на Дальнем Востоке запустили 0,6 млн кв. м, что в три раза больше относительно июля 2024 года и в 2,4 раза — год к году.
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