Минобороны РФ сообщило об освобождении Карловки в Донецкой Народной Республике

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Карловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями полностью освободили населенный пункт Карловка Донецкой Народной Республики», — сказали там.