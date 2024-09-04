Минобороны РФ сообщило об освобождении Карловки в Донецкой Народной Республике
13:32 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Карловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями полностью освободили населенный пункт Карловка Донецкой Народной Республики», — сказали там.
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