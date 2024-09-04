Полигон на Новой Земле готов к возобновлению ядерных испытаний — экс-глава управления МО

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский полигон на архипелаге Новая Земля поддерживается в готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний. Об этом ТАСС сообщил бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны РФ генерал-полковник Владимир Верховцев в связи с отмечаемым в среду Днем специалиста по ядерному обеспечению.

«Полигон на Новой Земле уже несколько лет полностью готов к возобновлению ядерных испытаний», — сказал он.