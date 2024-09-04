0
0
184
НОВОСТИ

Полигон на Новой Земле готов к возобновлению ядерных испытаний — экс-глава управления МО

14:12 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский полигон на архипелаге Новая Земля поддерживается в готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний. Об этом ТАСС сообщил бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны РФ генерал-полковник Владимир Верховцев в связи с отмечаемым в среду Днем специалиста по ядерному обеспечению.

«Полигон на Новой Земле уже несколько лет полностью готов к возобновлению ядерных испытаний», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 04.09.2024
Порядка 11,5 тыс. жителей Курской области размещены в других регионах России
0
66
15:00 04.09.2024
МВФ хочет заставить Киев форсировать девальвацию гривны из-за дефицита бюджета — Bloomberg
0
97
14:42 04.09.2024
Сбер представил линейку корпоративных устройств для бизнес-коммуникаций
0
106
14:32 04.09.2024
В Великобритании прошли обучение 43 тыс. украинских военнослужащих
0
156
14:00 04.09.2024
Венгрия не выполнит решение Суда ЕС по мигрантам, несмотря на штрафы — советник премьера
0
198
13:32 04.09.2024
Минобороны РФ сообщило об освобождении Карловки в Донецкой Народной Республике
0
225
13:20 04.09.2024
Объем ввода индивидуального жилищного строительства в РФ вырос на 24% за год
0
221
13:05 04.09.2024
ВС РФ возле Сум уничтожили 20 машин и до 80 боевиков ВСУ
0
256
13:00 04.09.2024
Джонсон в разговоре с пранкерами призвал помочь Украине «снести» Керченский мост
0
266
12:32 04.09.2024
Китай готов способствовать повышению уровня сотрудничества с РФ — зампредседателя КНР
0
294

Возврат к списку