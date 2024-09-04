С начала года бизнес застраховал в СберСтраховании экологические риски на 15,7 миллиардов рублей

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Российские компании с января по август 2024 года застраховали в СберСтраховании свои экологические риски на общую сумму 15,7 млрд руб. Это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на полях IX Восточного экономического форума.

СберСтрахование предлагает полисы страхования экорисков компаниям любого сегмента. Малому и микробизнесу доступна программа «Зеленый зонтик» – она ориентирована в первую очередь на тех, кто работает с потенциально опасными веществами (АЗС, станции технического обслуживания автомобилей, химчистки, типографии). Именно такие полисы выбрало большинство новых клиентов СберСтрахования. Совокупная страховая сумма по ним – 9 млрд руб.

Крупным компаниям нужна индивидуальная оценка рисков и более широкое покрытие, поэтому они получают персональные условия. Совокупная страховая сумма по таким полисам, приобретенным за восемь месяцев текущего года, составила 4,7 млрд руб.

Кроме того, в мае этого года СберСтрахование запустила новую страховую программу, которая защищает бизнес от киберрисков. В том числе полис компенсирует вред окружающей среде, если он связан с киберинцидентом. С мая по август подобные полисы оформило уже более 60 компаний, страховая сумма по ним – 2 млрд руб.

«С начала года экологические риски в СберСтраховании застраховали 325 новых корпоративных клиентов. Это в два раза больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года, – отметил Александр Ведяхин. – Интерес к инструменту понятен: при наступлении страхового случая бизнес может компенсировать расходы как на расследование причин аварии, так и на возмещение причинённого вреда окружающей среде. При этом сегодня отечественный бизнес не может отнести покупку таких полисов на себестоимость производимых товаров и оплачивает их из собственной прибыли, поэтому налоговые льготы или другие государственные преференции могли бы стать следующим важным шагом в поддержке социально ответственного бизнеса и развитии экострахования в стране».