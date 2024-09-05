Сбер присоединился к проекту «Социальная карта Амурской области»
17:42 05.09.2024
Соглашение о реализации этапов присоединения Сбера к проекту «Социальная карта Амурской области» заключили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Амурской области Василий Орлов. Документ подписали на IX Восточном экономическом форуме.
«Социальная карта Амурской области» открывает доступ к социальным, транспортным и другим сервисам, по ней предоставляются скидки от партнёров и льготы, предусмотренные федеральным и региональным законодательством. Поскольку она выпускается на базе карты «Мир», ее можно использовать как обычную дебетовую карту, например, при оплате покупок в супермаркетах. Карту может оформить любой житель региона старше 14 лет, имеющий гражданство РФ.
При желании можно будет выпустить в Сбере новую СберКарту и зарегистрировать ее в проекте как «Социальную карту Амурской области». В дальнейшем будет реализована возможность регистрации действующих карт Сбера в приложении СберБанк Онлайн или в офисе банка. По мере развития проекта на карту могут добавляться новые сервисы.
Среди направлений сотрудничества, предусмотренных соглашением, также разработка и внедрение совместных инфраструктурных проектов, ориентированных на повышение уровня автоматизации процессов в транспортной сфере, здравоохранении, образовании и предоставлении государственных услуг.
«Мы активно участвуем в развитии региональных проектов на основе карты «Мир», чтобы наши клиенты не только с выгодой пользовались всеми преимуществами нашей СберКарты, но и могли использовать ее как социальную, – отметил Герман Греф. – Мы бы хотели, чтобы у наших клиентов в Амурской области тоже появилась такая возможность. И сейчас мы вместе с правительством региона прорабатываем все детали реализации такого проекта».
«Проект «Социальная карта Амурской области» реализуется в регионе с 2023 года. Он позволяет получать скидки от партнеров, при оплате проезда в общественном транспорте, – рассказал Василий Орлов. – Сегодня к проекту присоединился Сбер. Благодаря этому, у клиентов Сбера, проживающих в Амурской области, в последующем появится возможность подключить свою карту к проекту из приложения банка».
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