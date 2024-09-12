ФРГ не согласится с планом Драги по стимулированию экономического роста ЕС — еврочиновник

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия не согласится с планом бывшего премьер-министра Италии Марио Драги по стимулированию экономического роста Евросоюза путем продления долга времен пандемии. Об этом заявил еврочиновник газете Financial Times (FT).

По ее информации, Драги предложил стимулировать экономику ЕС путем продления долга эпохи пандемии, чтобы высвободить большее инвестиционное финансирование общеевропейского инвестиционного дефицита в размере около 800 млрд евро в год. «Государства-участники могли бы рассмотреть возможность увеличения ресурсов, доступных комиссии, путем отсрочки погашения [программы „ЕC нового поколения“ (Next Generation EU)]», — писал Драги. Ряд высших чиновников рассматривают этот вариант, однако, как подчеркивает газета, для этого нужно согласие всех 27 членов ЕС, которые выступили гарантами займа ЕС во время пандемии, утверждая, что он будет единовременным и ограниченным по времени. «Германия не согласится на это. <…> Это было бы полным провалом», — приводит издание слова еврочиновника. Он добавил, что это увеличит процентные расходы и поднимет вопрос о надежности ЕС.