Число прибывших в Испанию нелегалов с начала года увеличилось почти на 50%
13:05 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 38 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в Испанию с 1 января по 15 сентября 2024 года. Об этом сообщило МВД королевства.
По его информации, этот показатель на 49,1% выше цифры за аналогичный период прошлого года. При этом больше всего мигрантов прибыли на Канарские острова — почти 27 тыс. человек. Это на 85,1% выше показателя, зафиксированного с января по середину сентября 2023 года.
Ситуация с нелегалами на Канарах обострилась в прошлом году, когда на архипелаг прибыли 39,9 тыс. мигрантов. Это число на 154,5% больше показателя 2022 года.
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