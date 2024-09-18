Нидерланды уведомили Еврокомиссию о намерении отказаться от миграционных правил

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды направили в Еврокомиссию (ЕК) письмо, в котором говорится о планах отказаться от миграционных правил ЕС. Об этом сообщила в социальной сети X министр по вопросам миграции и предоставления убежища Марьолейн Фабер.

«Я только что проинформировала ЕК о намерении Нидерландов отказаться от миграционных правил в Европе, — написала она. — Мы должны вновь взять на себя ответственность за политику в области предоставления убежища».

Ранее представители нового правительства Нидерландов, приступившего к исполнению своих обязанностей в июле, неоднократно предупреждали о намерении ужесточить миграционную политику и объявить о кризисе с предоставлением убежища.