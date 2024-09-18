Программа адаптации Сбера признана лучшей на премии Bravo Awards 2024

14:50

Фото пресс-службы Сбера



Сбер завоевал золото в номинации «Ключ на старт» с проектом «Цифровая адаптация» престижной всероссийской премии Bravo Awards 2024.

Жюри высоко оценило достижения Сбера в области адаптационных практик, в том числе цифровые решения банка на базе собственной автоматизированной платформы «Пульс». Для эффективной адаптации новичков и действующих сотрудников, которые осваивают новые роли, Сбер предлагает современные инструменты: мероприятия, треки, доступные еще до выхода сотрудника на работу, постоянную поддержку наставников и бадди, VR- и AR-технологии, в частности собственную HR-метавселенную, современное бесшовное автоматизированное сопровождение процесса для новичка и руководителя, в том числе с иcпользованием искусственного интеллекта. За последний год, согласно внутренним опросам, уровень удовлетворенности процессом адаптации новых сотрудников вырос с 92% до 95%, охват сотрудников централизованной системой адаптации – с 30% до 83%, адресная кастомизация адаптационных материалов – с 40% до 80%.

«Быстрая адаптация – один из навыков будущего, – уверена Татьяна Корнева, старший управляющий директор, директор Департамента развития потенциала человека Сбербанка. – Особенно это важно в такой большой компании как Сбер. Поэтому мы начинаем погружать человека в корпоративную культуру, процессы, знакомим с командой еще до того, как он начнет выполнять свою работу. Здесь нам помогают технологии и люди, которые сопровождают на этом пути: бади, наставники, менторы. Благодаря им этот путь становится интересным и понятным любому сотруднику».

Конкурс Bravo Awards 2024 отмечает выдающиеся достижения компаний со всей России в области обучения и развития – примеры высоких стандартов, ведущих практик, инноваций и передового опыта. Премия «Цифровая адаптация» вручается организации, которая реализовала лучшую и эффективную программу адаптации. Кандидаты должны продемонстрировать неизменно высокое качество и новаторство, а также объективное влияние на эффективность процессов компании.

Крупные компании участвуют в конкурсе в пяти номинациях, отражающих наиболее важные и современные тренды в обучении и развитии.