Потери Украины за время боевых действий на курском направлении превысили 14,6 тыс. человек
16:12 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская сторона за время боевых действий на курском направлении потеряла более 14,6 тыс. человек. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,6 тыс. военнослужащих, 121 танк, 50 боевых машин пехоты, 92 бронетранспортера, 758 боевых бронированных машин, 457 автомобилей, 107 артиллерийских орудия, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 7 HIMARS и 6 MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 4 транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники, из них 8 инженерных машин разграждения и 1 установка разминирования УР-77», — сказали в Минобороны.
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