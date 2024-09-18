0
0
187
НОВОСТИ

Потери Украины за время боевых действий на курском направлении превысили 14,6 тыс. человек

16:12 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона за время боевых действий на курском направлении потеряла более 14,6 тыс. человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,6 тыс. военнослужащих, 121 танк, 50 боевых машин пехоты, 92 бронетранспортера, 758 боевых бронированных машин, 457 автомобилей, 107 артиллерийских орудия, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 7 HIMARS и 6 MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 4 транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники, из них 8 инженерных машин разграждения и 1 установка разминирования УР-77», — сказали в Минобороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 18.09.2024
В Финляндии появится два штаба НАТО
0
14
17:12 18.09.2024
Курс юаня на Мосбирже превысил 13 рублей
0
100
17:00 18.09.2024
Глава МИД Венгрии заявил, что на выступающие против миграции правительства «идет охота»
0
104
16:32 18.09.2024
Полицейские в Харькове отказываются идти в штурмовики после больших потерь — ВГА
0
164
16:00 18.09.2024
Киев просит у Запада удары вглубь РФ, инвестиции в ВПК и членство в НАТО — Kyodo
0
224
15:32 18.09.2024
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 400 военных и танк Leopard — МО РФ
0
216
15:12 18.09.2024
Зеленский отменил встречу с лидерами Латинской Америки из-за страха низкой явки — СМИ
0
264
15:00 18.09.2024
РФ не согласна с Пашиняном, ОДКБ не угрожает Армении — Песков
0
265
14:50 18.09.2024
Программа адаптации Сбера признана лучшей на премии Bravo Awards 2024
0
234
14:32 18.09.2024
ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины
0
319

Возврат к списку