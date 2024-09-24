Мединский считает, что в ближайшем будущем время на образование в школах и вузах сократят
17:00 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Продолжительность образования в российских школах и вузах может сократиться, чтобы подростки раньше начинали заниматься профориентацией. Такое мнение высказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
«Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет — это непозволительная роскошь. Будто мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться. Все будет раньше и быстрее», — сказал он в ходе встречи с региональным активом РВИО и молодежью в рамках проекта «Арктический диалог» в Мурманске.
Мединский выразил мнение, что классическое 5-6-летнее образование в вузах в ближайшие десятилетия тоже уйдет в прошлое.
«Образование будет спрессованным по времени, будет более специализированным, оно будет рассчитано на ближайшие 10 лет, а потом через 10 надо будет переучиваться. Тот, кто не будет учиться чему-то новому, просто будет неконкурентоспособен», — отметил он.
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