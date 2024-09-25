Сбер проведет конференцию по процессной аналитике Sber Process Mining Conf

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Сбер проведет первую конференцию по процессной аналитике Sber Process Mining Conf. Она пройдет 3 декабря в Москве и станет площадкой для обмена опытом применения технологий в области процессной аналитики в компаниях России и стран СНГ.

Мероприятие откроет старший вице-президент, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. В конференции примут участие представили Банка России, консалтинговой компании «Технологии доверия» и крупнейших российских компаний (X5 Retail Group, «Вымпелком», СИБУР, «Газпром проектирование»).

Конференция охватит широкий пул тем: развитие и состояние рынка процессной аналитики в России, предпосылки и успешный опыт внедрения Process Mining в разных направлениях деятельности компаний, практика применения Task Mining. Во время панельной дискуссии представители компаний и регулятора обсудят, зачем бизнесу внедрять инструменты процессной аналитики. Кроме того, эксперты Сбера расскажут о том, как в крупнейшем банке страны развивался Process Mining, и об обновлениях платформы Process Mining от Сбера.

«Российский рынок Process Mining будет кратно расти в перспективе ближайших лет, – уверен Тарас Скворцов. – Будучи одним из лидеров, мы видим свою миссию в популяризации и консолидации рынка процессной аналитики. Конференция Sber Process Mining Conf станет центральной площадкой для экспертов и пользователей этого инструмента. Вместе с экспертами ведущих российских компаний и регулятора мы представим полный анализ рынка, раскроем теоретические и практические аспекты применения технологии и поделимся опытом ее использования как в самом Сбере, так и в компаниях из разных секторов экономики».