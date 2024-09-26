Эксперты Сбера рассказали на конференции Cypher о новых возможностях искусственного интеллекта

14:30

В ходе сессии «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта» на международной конференции Cypher 2024 в Индии эксперты Сбера, Института AIRI и Сколтеха рассказали о развитии генеративного искусственного интеллекта (Gen AI), о том, как инженерный AI приближает нас к сильному AI (AGI), о применении AI для генерации 3D-контента, управления данными при создании новых материалов и других ключевых направлениях в развитии AI сегодня.

В своем докладе «Gen AI: от цифровых модальностей к физическому миру» Семен Буденный, кандидат физико-математических наук, управляющий директор – начальник Управления развития перспективных технологий AI в Сбере и научный консультант Института AIRI, рассказал об основных трендах Gen AI, поделился последними научными результатами в задачах генерации функциональных материалов с помощью AI, которые находят применение в широком спектре задач: от технологий хранения электроэнергии до создания сверхпрочных соединений. Он отметил, что появление Gen AI ознаменовало начало эпохи, характеризующейся концепцией М3, которая включает в себя мультизадачность, мультивалентность и мультимодальность. И мир модальностей не ограничен цифрой: все больше внимания ученых привлекают физические модальности, в том числе представления молекул, материалов.

Евгений Бурнаев, доктор физико-математических наук, директор Центра прикладного искусственного интеллекта Сколтеха, руководитель группы «Обучаемый интеллект» Института AIRI в своем выступлении рассказал о настоящем и будущем инженерного AI. Это еще не общий искусственный интеллект (AGI), но уже и не просто инструмент решения узкоспециализированных задач с помощью нейронного AI. Сегодня это многоагентная система, в которой символический AI используется для организации процесса решения инженерных задач, извлечения соответствующих отраслевых знаний, а управляемый им нейронный AI применяется для автоматической генерации соответствующего вычислительного процесса решения поставленной задачи. Евгений Бурнаев также представил несколько прикладных примеров использования концепции инженерного AI, реализованных на практике, включая задачи генеративного проектирования.

Яна Чаруйская, исполнительный директор Управления экспериментальных систем машинного обучения Сбербанка, рассказала о мировом опыте в применении инновационного двухэтапного подхода к генерации 3D-контента с использованием AI. Метод включает дообученную 2D-диффузионную модель, как например Kandinsky, для создания согласованных изображений объекта и универсальные модели-реконструкторы для формирования 3D-представления. Оптимизация процесса обучения позволила достичь качества ведущих мировых разработок при меньших вычислительных затратах, использование продвинутых техник рендеринга обеспечивает высокое качество геометрии и текстур 3D-моделей. Яна Чаруйская отметила, что этот подход демократизирует создание 3D-контента, делая его доступным для массового пользователя, и может найти применение в различных областях, от игровой индустрии до виртуальной реальности.

Сергей Паламарчук, директор Дивизиона развития цифрового профиля клиента Сбербанка, описал, как работать с профилем клиента с помощью искусственного интеллекта. Сегодня Сбер хранит, обновляет и защищает 108 млн профилей своих клиентов и эффективно управляет данными. Для определения и предвосхищения потребностей клиента в компании используются классические методы: фичи, хештеги, последовательности, графы, реконструкция данных. В Сбере также экспериментируют над новыми методами. На примере использования GigaChat спикер рассказал, как AI помогает автоматизировать работу по сбору данных и созданию автоматических хештегов клиентов.

AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») – одна из крупнейших в мире международных конференций в сфере искусственного интеллекта. Мероприятие собирает на одной площадке ведущих экспертов, учёных и представителей бизнеса со всего мира для обсуждения самых трендовых тем. В этом году трек под эгидой AIJ включён в программу ведущих международных профильных конференций в Индии, Узбекистане и ОАЭ.

Cypher 2024 – крупнейший AI-саммит в Индии и флагманская конференция AIM (Active Interest Media), ведущей медиакомпании в области искусственного интеллекта.