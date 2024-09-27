Грузия не даст ни одному государству вмешаться в результаты выборов — власти
14:32 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Грузии, несмотря на попытки извне, не допустят, чтобы внешние силы вмешались в результаты парламентских выборов, которые пройдут 26 октября. Об этом заявил на брифинге член политического совета правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Гиви Миканадзе.
«Власть вместе с большей частью общества никому не даст возможность <…> [сделать] хотя бы один незаконный шаг. Грузинскому народу самому решать, какими будут следующие четыре года развития и кому довериться. Ни одно иностранное государство, ни одна сила не имеют на это права. Мы не дадим им возможность, чтобы хоть в какой-то форме они вмешались и оказали влияние на результаты выборов», — сказал Миканадзе.
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