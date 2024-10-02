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Венгрия не поддержит план Евросоюза отправить инструкторов на Украину — Сийярто

16:00 02.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не будет поддерживать план Евросоюза по отправке на Украину военных советников и инструкторов. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, ЕС принял решение в ноябре 2022 года начать подготовку украинских военных на территории государств-участников, однако же сейчас на повестке дня стоит отправка военных советников на Украину для координационных задач.

«К сожалению, это опасное предложение, по нашему мнению, оно значительно увеличит риск эскалации войны, а значит, и ее дальнейшего распространения. Это также опасно для нас, для Венгрии, потому что если конфликт обостряется, то он всегда сначала обостряется для соседей, а не за тысячи километров. <…> Поэтому мы говорим нет этому предложению, мы уже сообщили Европейской службе внешних связей в Брюсселе о том, что не можем поддержать предложение в такой форме. Мы попросили их пересмотреть это предложение „, — приводит слова Сийярто информационное агентство MTI.

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