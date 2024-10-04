США не намерены участвовать в возможном ответном ударе Израиля по Ирану — FT
11:00 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не собираются участвовать в возможном ударе Израиля по Ирану. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на американских чиновников.
По информации издания, в последние дни высокопоставленные официальные лица США «провели ряд бесед» с коллегами из Израиля с целью ограничения масштабов его ответа и предотвращения более крупного регионального конфликта.
«Представители США и Израиля обсуждают возможность нанесения Израилем ударов по иранским военным объектам и энергетической инфраструктуре, — говорится в публикации. — Представитель США заявил, что Вашингтон не намерен участвовать в нанесении удара».
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