США не намерены участвовать в возможном ответном ударе Израиля по Ирану — FT

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не собираются участвовать в возможном ударе Израиля по Ирану. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, в последние дни высокопоставленные официальные лица США «провели ряд бесед» с коллегами из Израиля с целью ограничения масштабов его ответа и предотвращения более крупного регионального конфликта.

«Представители США и Израиля обсуждают возможность нанесения Израилем ударов по иранским военным объектам и энергетической инфраструктуре, — говорится в публикации. — Представитель США заявил, что Вашингтон не намерен участвовать в нанесении удара».