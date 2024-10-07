Киев за все время боев в Курской области потерял более 21 000 военных — МО РФ
17:00 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении за все время боевых действий превысили 21 тысячу военных убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 21 000 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 888 боевых бронированных машин, 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе 8 HIMARS и 6 MLRS производства США, 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, 9 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77, а также 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины», — сообщили там.
В МО РФ уточнили, что за последние сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожено 3 боевые бронированные машины, а также 2 артиллерийских орудия, 4 миномета и 2 автомобиля.
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