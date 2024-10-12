Экономика рунета в 2025 году ускорит рост — РАЭК
15:00 12.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем экономики российского сегмента интернета (Рунет) по итогам 2024 года составит около 23 триллионов рублей, в 2025 будет больший рост, при этом не за счет электронной коммерции, а софта и цифрового контента, который можно поставлять на экспорт. Об этом ТАСС заявил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников.
«По итогам 2023 года вклад экономики Рунета в ВВП нашей страны составил 17 триллионов и 100 миллиардов рублей. По итогам 2024 года мы ждем рост и понимаем, что вклад интернет-экономики в ВВП нашей страны составит, наверное, на уровне 23 триллионов», — сообщил Гребенников.
По словам собеседника агентства, 2025 год тоже будет годом большого роста, но не за счет роста электронной коммерции.
«Цифровая экономика Рунета долгие годы росла за счет бурного роста электронной коммерции. И мне очень хочется, чтобы по итогам 2025 года мы заметили другие сегменты, которые растут быстрее, чем электронная коммерция. Это и отечественный софт, и новые рекламные сервисы, и медиа, и интернет-контент», — перечислил он.
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