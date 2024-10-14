Беспилотники «Хезболлах» ударили по военной базе на севере Израиля

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо израильских военнослужащих были убиты 13 октября в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ливанского шиитского движения «Хезболлах» по военной базе близ населенного пункта Биньямина на севере Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В воскресенье (13 октября — прим. ТАСС) беспилотный летательный аппарат, запущенный террористической организацией „Хезболлах“, нанес удар по военной базе, прилегающей к Биньямине. В результате инцидента погибли четыре солдата, еще семь получили серьезные ранения», — говорится в заявлении.