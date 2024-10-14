Эксперт предупредил об угрозе гибридных войн против БРИКС со стороны Запада
12:32 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Запада будут пытаться сдерживать укрепление БРИКС в международных отношениях путем развязывания гибридных войн и конфликтов. С такой оценкой выступил обозреватель аргентинского издания Pagina12 Хорхе Эльбаум.
По его мнению, БРИКС будет продолжать укрепляться и «бросать вызов Западу». В свою очередь, западные государства будут пытаться преодолеть собственный упадок «с помощью когнитивных, гибридных и прокси-войн».
Эксперт отметил, что в отличие от Запада, который поощряет односторонние санкции, политическое и экономическое вмешательство в дела других стран, в БРИКС уважают суверенитет всех государств. По оценкам обозревателя, члены организации вместе с партнерами в расширенном формате БРИКС+ предлагают альтернативную модель глобального управления «перед лицом милитаризации НАТО, технологической войны против КНР и конфликта на Ближнем Востоке».
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