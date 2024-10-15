Тема репараций между Польшей и Германией еще не закрыта — спикер польского Сейма

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тема германских репараций в пользу Польши за причиненный ущерб в ходе нацистской оккупации в годы Второй мировой войны еще не закрыта, Берлин должен вложиться в безопасность своего восточного соседа. Об этом заявил маршал (спикер) польского Сейма (нижней палаты парламента) Шимон Холовня.

«Этот счет не закрыт <…>. В моральном плане он все еще не урегулирован», — приводит слова политика агентство PAP. По мнению Холовни, наиболее полезной для Польши формой компенсации от Германии стали бы оборонные инвестиции. В этой связи политик предложил создать совместный фонд, в который Берлин мог бы вложить миллиарды евро в счет репараций. Эти средства Варшава могла бы использовать на закупку вооружений, укрепление восточной границы, добавил он. В свою очередь, Германия, по утверждению Холовни, пытается заменить реальную компенсацию символическими шагами, например возведением памятников.